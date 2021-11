Samedi, le FC Barcelone a remporté le derby de la ville de Barcelone contre l’Espanyol avec un penalty de Memphis Depay. Pour sa grande première sur le banc, Xavi Hernandez s’est exprimé.

« Nous sommes en train de commencer un nouveau projet, et gagner les trois points dans un derby si serré, cela fait du bien, ça nous encourage beaucoup. On est loin (au classement), mais il reste beaucoup de journées encore, et je suis très optimiste. Croire au titre ? On a vu par le passé qu’il est possible de remonter un gouffre de points, avec des sacrifices et des efforts, c’est possible. Le football a changé, c’est de plus en plus difficile de gagner des matchs, et tout cela te génère de la pression. Il est encore tôt, c’est ma première victoire en tant qu’entraîneur (du Barça), mais l’équipe en avait besoin et elle la méritait. On est heureux, mais évidemment, il faut encore travailler et progresser, » a souligné le coach du FC Barcelone après cette première sur le banc catalan.