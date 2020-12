Battu hier soir sur le terrain du promu Cadiz, le FC Barcelone vit un week-end cauchemardesque. Le club annonce une nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé, alors que le Français revenait à son meilleur niveau.

C’est un nouveau coup dur pour le club catalan qui va devoir se passer des services de son jeune français. Dembélé a passé des examens complémentaires qui ont révélé une élongation aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Il pourrait donc ne plus rejouer en 2020 et même être forfait pour le début de l’année 2021, voir plus. Affaire à suivre…