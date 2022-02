De retour au FC Barcelone en toute fin d’année 2021, le Brésilien Dani Alves a appris une mauvaise nouvelle concernant la Ligue Europa. Une nouvelle qui agace grandement l’ancien joueur du Paris Saint-German.

Non retenu par Xavi Hernandez pour disputer l’Europe League, Alves est très en colère et ne comprend pas le choix et la décision du club catalan selon les dernières informations de « Sport. » Une attitude incompréhensible selon le Brésilien qui voit en plus Ousmane Dembélé faire partie de cette liste malgré son histoire de prolongation de contrat. Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang lui ont été préférés lors la remise de la liste à l’UEFA.