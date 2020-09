Engagé avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021, Lionel Messi est plus que jamais sur le départ. L’Argentin pourrait aller voir ailleurs et suivre l’exemple de Cristiano Ronaldo. Et cette information pourrait même accélérer les choses.

Comme l’indique, la “Cadena Ser”, la star du Barça n’aurait plus de clause à 700 millions d’euros. Le média explique avoir eu accès au contrat du joueur et cette fameuse clause n’est donc plus d’actualité. Celle-ci aurait expiré fin juin et ne concernerait pas la dernière année de contrat de Messi. Affaire à suivre… Messi ne vaut donc plus 700 millions d’euros.