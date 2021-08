Orphelin de Lionel Messi, Ronald Koeman espère en profiter pour bâtir une équipe plus forte collectivement que la saison passée.

Pour la première en Liga sans Lionel Messi, le FC Barcelone a répondu présent avec une victoire 4-2 face à la Real Sociedad. Un match maîtrisé de la part de Memphis Depay et ses nouveaux coéquipiers, mais qui laisse tout de même quelques regrets à Ronald Koeman. Interrogé en fin de rencontre, le coach néerlandais a décrypté le style de jeu de son équipe désormais privée du sextuple Ballon d’Or.

« Notre jeu peut être plus collectif qu’avant, je ne sais pas… Mais bon, à choisir, je préfèrerais quand même avoir Leo Messi dans mon équipe. On n’a plus de joueur qui peut décider du sort des matchs à lui tout seul, maintenant, ce sera un travail collectif. »