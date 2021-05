La semaine s’annonce chargée pour Ronald Koeman, qui pourrait être limogé dans les prochains jours à l’issue d’une réunion avec Joan Laporta.

La semaine dernière, le nouveau président du FC Barcelone Joan Laporta s’est montré clair : il y aura du changement la saison prochaine. Et selon les informations du Mundo Deportivo, les choses devraient commencer à bouger cette semaine avec des annonces concernant l’avenir de Lionel Messi et celui du coach, Ronald Koeman. Malgré le succès en Copa del Rey, le Néerlandais n’a pas répondu aux attentes des dirigeants en terminant sur la dernière marche du podium de la Liga. De quoi jeter le doute concernant sa présence sur le banc catalan à la rentrée. « Je ne pense pas que ce soit mon dernier match, j’ai un contrat », avait tout de même déclaré l’entraîneur avant le match de ce week-end face à Eibar.

Pourtant, tout pourrait se décider cette semaine. En interne, de nombreux dirigeants n’apprécient pas le système de jeu mis en place par l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Beaucoup aimeraient voir le retour d’un traditionnel 4-3-3, marque de fabrique du Barça de Guardiola notamment, à la place du 3-5-2 de Koeman. De plus, la mésentente entre le coach et les dirigeants au sujet du mercato pourrait pencher dans la balance. En effet, Ronald Koeman souhaite miser sur ses compatriotes Memphis Depay et Georginio Wijnaldum la saison prochaine, tandis que les dirigeants sont plus emballés à l’idée de voir Sergio Agüero sur la pelouse du Camp Nou. Le Mundo Deportivo précise dans son édition du jour que Joan Laporta a déjà prévu un rendez-vous avec Koeman cette semaine où les deux hommes évoqueront l’avenir et où le président donnera sa décision finale.