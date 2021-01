Cela pourrait tanguer dans les prochaines semaines du côté du FC Barcelone. Ronald Koeman a un avis bien tranché sur la politique mercato, qui ne sera pas forcément conforme à celle du futur président.

Comme chacun de le sait, le FC Barcelone est détenu par ses socios et le président du club est élu. Un système très démocratique… et donc très politique. La majorité des socios sont des Catalans de souche, armés d’une belle fibre patriotique. Alors pas touche aux jeunes pousses de la Masia. Un avis qui n’est pas partagé par Ronald Koeman.

Après avoir demandé et obtenu le prêt du jeune Carles Alena, l’entraîneur néerlandais pousse désormais le jeune Riqui Puig vers la sortie. « Les joueurs qui ne peuvent pas jouer, il vaut mieux pour eux qu’ils cherchent une solution, qu’ils jouent. C’est une situation compliquée et nous leur avons communiqué. Sans citer de noms, il vaut mieux qu’il joue ailleurs s’il ne peut pas ici, du fait de sa jeunesse. Il faut qu’il s’améliore comme joueur. Je fais partie de ceux qui pensent que les jeunes doivent jouer. Un jeune ne peut pas se passer de jouer pendant un an, ce n’est pas bon », a déclaré Koeman.

A l’inverse, le technicien chouchoute ses très controversés attaquants français. Après avoir clamé haut et fort qu’il voulait conserver Antoine Griezmann, il prend cette fois le partie d’Ousmane Dembélé, sans doute le joueur le plus contesté par les supporteurs du Barça depuis son arrivée. « Le plus important, c’est le physique. Nous savons qu’il est en délicatesse depuis plusieurs années et qu’il n’a pas eu de chance avec les blessures. C’est compliqué parce que vous n’avez pas de séances d’entraînement et de matchs. Nous savons que vous avez beaucoup de niveau, mais l’important est d’être bien physiquement. J’espère qu’il continuera. Il va bien, il est confiant et il est heureux. Je l’apprécie beaucoup. Il a de réelles qualités d’attaquant. Fort dans le 1 contre 1, et il peut jouer sur les deux flancs. J’espère qu’il va continuer à son niveau et que sa condition physique va lui permettre d’enchaîner », a déclaré Ronald Koeman à son sujet.

Les élections à la présidence du FC Barcelone auront lieu le 24 janvier. Ronald Koeman aura alors à répondre devant la nouvelle équipe dirigeante de ses prises de position.