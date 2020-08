Tout juste nommé entraîneur du Barça, Ronald Koeman à fort à faire. Premièrement, convaincre Messi de rester à Barcelone et s’investir à 100% dans son projet. Très marqué par l’humiliation infligée par le Bayern (8-2 en demi-finale de champions league), Messi songerait à partir. Une situation que le nouveau coach du Barça veut éviter à tout prix.

« Je ne sais pas si je dois convaincre Messi. Il est le meilleur au monde et le meilleur du monde, tu le veux dans ton équipe, pas le contraire. Pour ma part, j’adorerais travailler avec Messi, il te gagne des matchs et je serai très heureux s’il veut rester. Il a un contrat, mais il faut lui parler, bien sûr. Nous allons parler à plusieurs joueurs, dans le cas de Messi, j’espère qu’il continuera ici pendant plus d’années. Je ne vais pas révéler des choses privées dont je vais parler avec les joueurs. Les décisions sont prises par moi. Messi a un contrat et est si important que je le veux dans mon équipe » a déclaré Ronald Koeman en conférence de presse.