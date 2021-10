Après un début de saison chaotique, le FC Barcelone a bien l’intention de renverser la vapeur grâce à un gros mercato hivernal.

Les dirigeants du FC Barcelone ont donné leur feu vert à Koeman pour recruter des renforts cet hiver, à en croire les informations du Mundo Deportivo. Les caisses du club ont été quelque peu soulagées cet été et l’espoir de faire venir de nouveaux joueurs renaît. Les deux premiers noms sur la table sont Raheem Sterling et Dani Olmo, deux joueurs qui ont déjà été mentionnés cet été comme des recrues potentielles. Pep Guardiola et Manchester City avaient donné leur feu vert au départ de l’international anglais… à condition qu’une offre soit faite. Mateu Alemany – le directeur général du Barça – était à Manchester pour parler aux Sky Blues, mais il n’a pas fait beaucoup de progrès. De son côté, Dani Olmo est un joueur très apprécié par le président Joan Laporta. Natif de Terrassa, en Catalogne, il a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières saisons, mais Leipzig ne devrait pas le laisser partir à n’importe quel prix.

En tout cas, le Barça semble bien décidé à réagir. Laporta garde un bon souvenir du premier recrutement hivernal qu’il a effectué lors de son premier mandat, en janvier 2004. Il s’agit d’Edgar Davids, l’ancien de la Juventus Turin qui a laissé un excellent souvenir aussi en Espagne. Le Néerlandais réalise une performance immédiate et contribue, avec sa mentalité agressive et gagnante, au premier décollage d’une équipe qui, dès l’année suivante, devient championne.

Cependant, le Barça n’a pas été très chanceux dans ses récentes recrues hivernales si l’on pense à Yerry Mina, Boateng, Murillo (Braithwaite est arrivé plus tard en raison des blessures de Suárez et Dembélé) et le secrétariat technique, avec Ramon Planes aux commandes, ne veut pas commettre le même genre d’erreurs. La saison dernière, les cibles hivernales Eric Garcia et Memphis Depay ont dû attendre jusqu’en juin pour rejoindre les Blaugrana.