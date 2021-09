Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman se rend bien compte des manques de son équipe sans Lionel Messi parti lors du mercato estival au Paris Saint-Germain.

Le coach de 58 ans pense que le départ de l’attaquant argentin Lionel Messi est lourd de conséquences pour son effectif. « Je ne veux pas chercher d’excuses, mais tout le monde sait ce que nous avons perdu en attaque. C’est difficile d’affronter une équipe comme le Bayern, qui presse haut, et de ne pas avoir de joueurs rapides devant. Il faut continuer à travailler et à progresser, en attendant le retour des blessés, car nous avons des joueurs de qualité. Il faut toujours regarder vers l’avant, accepter notre sort et continuer à travailler dur. » Rappelons que les Catalans ont été battu sèchement 3 buts à 0 hier soir par le Bayern Munich.