Toujours en quête de nouveaux renforts pour son mercato, le FC Barcelone ou du moins Ronald Koeman sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas.

Si la presse espagnole avait indiqué que le club blaugrana était intéressé par la possible venue de Renato Sanches ces derniers jours, cela ne devrait finalement pas se faire. Effectivement, comme l’indique le journaliste de RAC1 Gerard Romero, Ronald Koeman n’est pas convaincu par le joueur lusitanien et ne souhaite pas le voir débarquer en Catalogne. Le tacticien néerlandais aurait aussi dit non à Cristian Romero, le défenseur argentin de l’Atalanta. Rappelons que l’équipe espagnole est solide au milieu avec notamment Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Pjanic, Riqui Puig et la pépite Gavi.