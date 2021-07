D’après la presse catalane, le coach du FC Barcelone ferait les yeux doux au Français du Bayern Munich, Lucas Hernandez.

Alors que le Real Madrid a obtenu cet été la signature de David Alaba au nez et à la barbe du FC Barcelone, le club catalan aurait un nouveau pensionnaire du Bayern Munich dans le viseur. D’après les informations du Mundo Deportivo, Ronald Koeman serait totalement fan du profil de Lucas Hernandez, qui peut évoluer dans l’axe et sur le côté gauche. Une recrue idéale pour le technicien néerlandais qui cherche une doublure à Jordi Alba, mais qui veut surtout se débarrasser des deux Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti.

Cependant, les dirigeants du Barça ne se feraient que très peu d’espoir quant aux chances de recruter Lucas Hernandez cet été. Arrivé en Allemagne en 2019 contre près de 80 millions d’euros, le champion du monde 2018 est toujours évalué à 45 millions d’euros malgré sa grosse blessure de la saison dernière. De plus, Julian Nagelsmann n’aurait pas l’intention de se séparer du Français. Car même si le Bayern Munich a recruté Dayot Upamecano pour 42,5 millions d’euros, Lucas Hernandez reste le seul défenseur central gaucher de l’effectif. Reste à savoir si Joan Laporta tentera tout de même de sortir le chéquier cet été, où si Ronald Koeman devra se contenter du jeune Eric Garcia, arrivé gratuitement en provenance de Manchester City.