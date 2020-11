La démonstration du FC Barcelone face à Osasuna (4-0) enchante l’entraîneur néerlandais. Voici les réactions à chaud de Ronald Koeman.

Sur le but de Messi et l’hommage à Maradona : « C’était un grand moment. L’action, le but de Leo (Messi), son geste dédié à Maradona… C’était quelque chose de très grand. En tant qu’Européens, on ne se rend pas compte de la dimension de Maradona en Argentine. »

Sur Griezmann : « Je ne crois pas qu’il y ait quelque chose qui ait changé. Il a toujours travaillé au maximum, mais c’est vrai qu’il n’a pas toujours eu cette efficacité. Grâce à ses mouvements, il a trouvé plus de liberté, plus d’espaces, et il a marqué un grand but. Les buts de ce genre, ça te donne énormément de confiance en toi. Il se sent plus libéré, plus à l’aise sur le terrain, c’est positif. »

Sur la situation du Barça en Liga : « C’est une situation qui reste encore compliquée, car on a toujours quelques points de retard. Notre calendrier (de Liga) jusqu’à la fin de l’année est compliqué, avec six matches dont quatre à la maison. On n’a plus le droit de faiblir. »