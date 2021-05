Sur la sellette alors que la saison de Liga se termine ce week-end, Ronald Koeman n’a pas hésité à critiquer ses dirigeants face aux médias cet après-midi.

Les jours passent et la situation de Ronald Koeman à Barcelone empire. Depuis la défaite surprise des Catalans le week-end dernier face au Celta Vigo (1-2), le coach néerlandais a perdu des points auprès des supporters et surtout de ses dirigeants. La presse locale assure même que le nouveau président Joan Laporta aurait déjà contacté Xavi pour reprendre les rênes de l’équipe la saison prochaine. De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Barça jouera son dernier match de la saison demain (18h) à Eibar, Koeman en a profité pour régler ses comptes avec les dirigeants Blaugrana.

« Durant ce dernier mois, vous auriez dû respecter davantage votre entraîneur et vos joueurs. Des choses sont sorties dans la presse et ils ne méritent pas ce genre de traitement, les choses auraient pu être faites différemment. Je sais qu’il y a beaucoup de pression ici et je l’accepte, mais parfois, je pense cette culture des médias impliqués dans le futur de l’entraîneur est trop présente ici, c’est irrespectueux, selon moi. Nous n’avons pas parlé du futur. Il y a eu des moments où j’ai dû être le porte-parole du club et cela devrait être pris en considération. Je sais qu’on doit changer des choses pour gagner des trophées et si cela signifie un nouvel entraîneur ou de nouveaux joueurs, alors c’est d’accord, mais cela doit être communiqué. Je ne sais pas si je vais continuer comme entraîneur, pour être honnête. Je n’ai pas discuté avec le président. »