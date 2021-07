Ronald Koeman pense que Lionel Messi est devenu le grand favori pour remporter le Ballon d’Or 2021. Il ne voit pas comment ce titre peut lui échapper.

« (Lionel) Messi est très important dans le jeu de l’équipe. Il est le capitaine et il est un exemple. Son efficacité la saison passée a été énorme après un début d’année difficile en raison de sa situation, mais il a montré une fois de plus qu’il est le meilleur joueur du monde. Sa victoire en Copa America est très importante à ses yeux car je sais à quel point il était impatient de remporter cette coupe après quelques années sans gagner avec son équipe. Il est le principal candidat au Ballon d’or pour la grande saison qu’il a connue et aussi pour sa victoire finale en Copa America. » A-t-il déclaré sur la chaîne officielle du club catalan.