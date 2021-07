L’entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman évoque l’avenir de Lionel Messi et pense que l’Argentin se dirige vers un retour en Catalogne d’ici peu.

Au cours d’un entretien pour « Sport », le coach néerlandais s’est confié et reste plutôt confiant à propos de l’avenir de la Pulga. Ronald Koeman pense que le club va trouver une solution quant à la prolongation de son capitaine Lionel Messi : « je fais confiance au président pour régler ce problème. Il est important pour le club et pour la Liga que le meilleur joueur du monde reste. Tout le monde doit faire un effort ici. Laporta m’a dit d’être calme, qu’ils travaillent sur le dossier, et nous sommes convaincus qu’il sera là encore quelques années. » A-t-il confié en ayant une confiance aveugle envers son président Joan Laporta…