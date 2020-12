Ce dimanche, le Barça s’est imposé péniblement au Camp Nou face à Levante sur la plus courte des marges (1-0) à l’occasion de la 13e journée de Liga, grâce à son pompier de service Lionel Messi, auteur du seul but de la rencontre. Malgré ce timide succès, le coach Ronald Koeman a retiré tout de même du positif de la prestation de ses joueurs.

Décidément, tout est poussif pour le Barça en ce moment. Surpris le week-end dernier par le promu Cadix en Liga (2-1) puis humiliés sur sa propre pelouse par la Juventus de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions (3-0), les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont brisé cette mauvaise dynamique en renouant avec le succès dimanche au Camp Nou face à Levante (1-0). Alors oui seule la victoire compte mais la manière n’y était pas du tout. Une fois n’est pas coutume, il aura fallu attendre un éclair de génie de Lionel Messi à la 76e minute pour débloquer la situation.

Malgré ces trois points acquis dans la douleur, Ronald Koeman, le coach Blaugrana, a vu des bonnes choses sur la pelouse. « Je me sens mieux, le résultat final influe beaucoup. L’équipe travaille bien, les joueurs ont donné le maximum. On manque encore un peu de confiance en nous, en notre jeu, mais on a eu beaucoup d’occasions, et je n’ai rien à redire sur l’attitude des joueurs sur ce match » s’est félicité le technicien néerlandais en conférence de presse.