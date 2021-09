Interrogé dans les colonnes du Mundo Deportivo, Ronald Koeman a admis que le départ d’Antoine Griezmann était « une connerie ».

De passage dans les médias espagnols cette semaine, alors que le FC Barcelone ne reprendra la compétition que mardi prochain (21h) face au Bayern Munich en Ligue des champions, Ronald Koeman en a profité pour revenir sur le départ d’Antoine Griezmann dans les derniers instants du mercato estival. Une erreur selon le coach néerlandais, qui a fait passer la santé financière du club catalan avant l’aspect sportif.

« Le premier jour où je suis arrivé, Messi voulait partir, avec le fameux burofax ; puis la situation économique délicate du club, également la motion de censure et la démission de Bartomeu et du conseil d’administration. Beaucoup de problèmes. Cela n’a pas été facile. Un exemple du fait que je veux aider le club a été la décision prise avec Emerson. J’ai dit au club que s’il y a beaucoup d’argent à gagner, Emerson peut être vendu car nous avons Dest, Mingueza et même Sergi Roberto. Je n’étais pas intransigeant dans ce sens. Avec Griezmann, c’était la même chose, mais avec la circonstance aggravante que c’est arrivé le dernier jour. C’était une connerie. Griezmann avait un gros contrat et s’il partait, il allait contribuer à améliorer la situation économique du club. C’est pourquoi j’ai accepté son départ ».