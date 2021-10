Ronald Koeman peut souffler un tout petit peu après la victoire de son FC Barcelone contre l’équipe du FC Valence sur le score de 3 buts à 1. Malgré tout, il faut déjà préparer le retour de la Ligue des champions face au Dynamo Kiev.

Devant les médias, le technicien néerlandais est revenu sur cette victoire et va pouvoir bénéficier de deux jours de tranquillité avant de repartir au combat et défier les Ukrainiens en Coupe d’Europe cette semaine. « J’ai deux jours de tranquillité et je vais en profiter. Il y a de belles choses dans notre travail et la sensation est très bonne quand on gagne, mais le match de mercredi est aussi important que celui-ci. »

Un match déjà capital pour l’avenir du FCB en Europe car avec deux défaites 3-0 lors des deux premiers matchs, les partenaires de Memphis Depay sont aujourd’hui dos au mur et pointent à la quatrième et dernière place du groupe E. Ils sont dans l’obligation de s’imposer pour se relancer dans l’optique des huitièmes de finale.