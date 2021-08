Le FC Barcelone démarre sa saison dimanche au Camp Nou face à la Real Sociedad (20h). Sans Lionel Messi, mais avec ambition.

Dans sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, est apparu comme soulagé par le dénouement du feuilleton Messi. « Je pense qu’on a beaucoup parlé de Leo Messi et c’est normal parce que nous parlons du meilleur joueur du monde et il a montré ici, dans ce club. Il ne faut pas vivre dans le passé. Les choses changent, et je suis très enthousiasmé par l’équipe que nous avons cette année. (…) À partir de demain, il n’y a plus d’excuses, il y aura des points à gagner. L’équipe est prête, on a fait cinq semaines de préparation où Leo n’était déjà pas présent. »

Koeman est d’autant plus confiant que sa recrue-phare, son compatriote Memphis Depay, a montré de très belles choses en amical. Il formera avec le Français Antoine Griezmann et le Norvégien Martin Braithwaite, tous deux auteurs d’un bel Euro, une attaque très prometteuse, en attendant les retours de blessure de Sergio Aguero et Ousmane Dembélé.

Ronald Koeman a par ailleurs demandé un renfort pour compenser le départ de Messi. « On est un peu juste en attaquants, donc on a parlé de la possibilité de recruter un attaquant d’un profil différent. Mais cela dépendra de si on peut recruter. Tout dépend du fair-play financier. Si c’est possible, il est probable que l’on recrute quelqu’un devant », a précisé le technicien.