Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman évoque le mercato et parle d’une éventuelle recrue pour remplacer Gérard Piqué.

Lors de sa conférence de presse, le technicien néerlandais est revenu sur cette absence et n’exclut pas de recruter un nouveau joueur pour la défense du FC Barcelone.

« Nous savons que c’est une absence importante et on ne sait pas encore pendant combien de temps même si on sait que ce ne sera pas juste deux semaines. Nous sommes en train de regarder, mais nous le faisions déjà parce qu’il y a deux ou trois postes de l’effectif où il y a des besoins. Mais nous savons qu’aujourd’hui nous ne pouvons rien faire et il faut penser à donner la chance aux jeunes pour qu’ils engrangent des minutes. S’il y a une possibilité, ce sera en janvier, il peut se passer beaucoup de choses.

Pour moi, les départs de Todibo et de Cuenca ne sont pas une prise de risque. En plus, Cuenca est un jeune joueur qui doit jouer pour progresser. Depuis que je suis l’entraîneur du Barça, ces décisions sont prises avec Planes (le secrétaire technique du Barça, ndlr) et je ne pense pas que ce soit une mauvaise décision. Il faut avoir un futur pour pouvoir rester ici. » a-t-il confié en conférence de presse.