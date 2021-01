A l’aube du déplacement ce mercredi soir au pays basque à Bilbao à l’occasion de la deuxième journée de Liga post-2021, Ronald Koeman, le coach du Barça, a mis sur la table le sujet du mercato hivernal du club.

Qui dit janvier dit froid polaire mais également « mercato time » dans le monde du foot. Le Barça, en fin de cycle et auteur d’un des pires débuts de saison de son histoire, a besoin de sang neuf pour restructurer et renforcer son effectif. Et le coach Ronald Koeman le sait bien. En conférence de presse, le technicien néerlandais a révélé qu’il était en pleine élaboration d’une liste dans laquelle étaient cochés les joueurs susceptibles de partir cet hiver et ceux qui pouvaient potentiellement débarquer au Camp Nou. « Tout entraîneur regarde toujours le mois de janvier pour améliorer l’équipe. La seule chose que j’ai fait, c’est un plan pour les départs et une liste de joueurs qui peuvent être recrutés. »

Malheureusement, à l’heure actuelle, aucun nom n’a fuité dans un sens comme dans l’autre. Mais avec un peu de recul et un brin de jugeotte, le bon sens voudrait que, parmi les futures recrues du club, les noms de Memphis Depay et d’Eric Garcia, peuplant la presse catalane depuis de nombreuses semaines, apparaissent. Il ne reste plus qu’à attendre pour que la situation s’éclaircisse !