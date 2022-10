Le FC Barcelone en a marre de ses anciens, c’est désormais un fait. Après Piqué et Jordi Alba, c’est au tour de Sergio Busquets d’être mis de côté pour laisser place à la jeunesse. Pour ce faire, les Blaugranas sont sur la piste de 10 différents remplaçants qui nous ont été livrés par le quotidien espagnol Sport.

Après des erreurs répétées dans les rencontres importantes, notamment récemment contre l’Inter Milan (3-3), Sergio Busquets n’est peut-être plus le titulaire indiscutable qu’il était avant. Ainsi, si Frenkie De Jong n’est plus autant apprécié qu’auparavant, les Blaugranas sont donc en pleine recherche pour l’héritier de la sentinelle espagnole.

Parmi les noms qui font rêver, on retrouve les Français N’Golo Kanté (30 ans) qui arrive en fin de contrat à Chelsea l’été prochain et Khéphren Thuram (21 ans) de l’OGC Nice. À leurs côtés, on retrouve les classiques Martin Zubimendi (23 ans) de la Real Sociedad, Édson Alvarez de l’Ajax (25 ans), Jorginho de Chelsea (30 ans) et Ruben Neves de Wolverhampton (25 ans). Parmi les noms moins évoqués, Sport.es révèle qu’Ibrahim Sangaré, Enzo Fernandez, Rodrigo Bentancur et Wilfred Ndidi sont aussi observés. Affaire à suivre donc, pour voir qui sera le remplaçant du légendaire Sergio Busquets.