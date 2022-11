Le milieu italo-brésilien Jorginho, 30 ans, arrive en fin de contrat avec Chelsea. Le FC Barcelone a décidé d’entamer très en amont les négociations.

Selon le quotidien catalan Sport, Mateu Alemany, l’homme de confiance de Joan Laporta, a rencontré ce mercredi l’agent du joueur à Barcelone. Jorginho est l’un des joueurs pistés pour remplacer Sergio Busquets la saison prochaine. Le joueur des Blues a un avantage sur la concurrence : il est en fin de contrat et ne coûtera donc pas un centime de transfert.

Chelsea, le bon filon

Après Azpilicueta (qui n’a pas signé), Christensen et Marcos Alonso (qui sont venus), le Barça cible donc à nouveau le club anglais pour un joueur qui arrive en fin de contrat. Jorginho présente un grand intérêt en raison de son expérience tactique, physique, technique et de la Ligue des champions. Le joueur remplit toutes les conditions pour occuper une position fondamentale dans le jeu de Xavi Hernandez.

Lors de cette réunion entre Alemany et l’agent de Jorginho, un accord de principe a été retenu. Le joueur recevra une proposition ferme pour pouvoir signer en janvier comme nouveau joueur du FC Barcelone pour la saison 2023/24. Le Barça a déjà pris les mesures nécessaires pour le faire signer et attend que l’accord soit finalisé. Et il pourrait profiter du fait que la permissivité du fair-play de la Liga est aujourd’hui plus bienveillante qu’elle ne le sera en été.