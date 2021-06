Champion avec l’Atletico Madrid, Luis Suarez a pris sa revanche contre les dirigeants du Barça. Son ancien coéquipier Jordi Alba ne se remet toujours pas du départ de l’attaquant uruguayen.

« Ça ressemble à une blague. Au final, c’est un joueur qui a énormément apporté au Barça et que l’on a presque offert, qui plus est à un concurrent direct. Et regardez, maintenant il remporte la Liga. Ça ne m’a pas plu. Au-delà de notre amitié, où est-ce qu’on va trouver un attaquant comme lui ? C’est difficile à trouver. Il y aura de bons joueurs, mais ce que Luis t’apportait… Mais bon, c’est décidé et c’est comme ça. Il est heureux à l’Atletico, il a pu gagner la Liga et fermer beaucoup de bouches », a indiqué le latéral gauche du Barça.