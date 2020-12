Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a encore une fois évoqué l’avenir de Lionel Messi qui se retrouve en fin de contrat au mois de juin prochain avec le club catalan.

« Il faut être imaginatif. Sachant que Messi n’est pas guidé par l’argent, et je vous assure qu’il n’est pas guidé par l’argent, nous devons faire une proposition qui puisse convaincre Leo que le Barça va avoir une équipe compétitive capable de remporter à nouveau la Ligue des Champions. C’est essentiel, ce qui sera le plus précieux pour Leo au moment de décider de son avenir à la fin de la saison. Je suis convaincu. Leo et moi avons une relation d’affection mutuelle. Il sait que chaque fois que je lui ai fait une proposition, elle a été réalisée. Leo le sait, il me l’a dit personnellement. Je pense que Messi devrait terminer sa carrière au Barça », a indiqué Laporta lors d’un entretien avec le quotidien catalan Sport.