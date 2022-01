« Nous travaillons pour construire une équipe de haut niveau. Tout est possible si nous faisons les choses bien et je suis sûr que nous le ferons. Les meilleurs joueurs sont prêts à rejoindre le Barça. Nous sommes définitivement en train de récupérer notre statut », voilà comment Joan Laporta présentait la situation face aux médias en début de semaine. Mais en coulisses, le président se montre encore plus confiant. A en croire les informations de Marca, il est même persuadé d’avoir les fonds suffisants pour s’offrir les services d’Erling Haaland. “Je vais signer Haaland cet été”, aurait même assuré Joan Laporta à certains de ses collaborateurs.

Une grande nouvelle pour les fans, d’autant que le Norvégien aurait pris la décision de rejoindre le Barça. Pour ne pas se retrouver dans l’ombre de Kylian Mbappé, le Cyborg de 21 ans a donc choisi le club catalan. Affaire à suivre…