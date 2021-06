D’après des documents dévoilés par la presse locale, le Français gagne plus que les deux stars du PSG et de la Juventus Turin.

Toujours en négociation avec Lionel Messi pour la prolongation de son contrat, le président Joan Laporta attend notamment les résultats d’un audit sur les finances du FC Barcelone pour faire une proposition concrète à l’Argentin. Mais si l’audit doit être bouclé le 20 juin prochain, la presse catalane a déjà mis la mains sur certains documents accablant l’ancien patron, Josep Maria Bartomeu.

Parmi ces documents, on retrouve notamment un listing complet des salaires des joueurs, qui explique totalement les difficultés financières du club catalan. Sans surprise, Lionel Messi se situe tout en haut de la liste avec un salaire astronomique de plus de 60 millions d’euros par an. Mais derrière lui, ses coéquipiers ne sont pas à plaindre. Notamment le Français Antoine Griezmann, qui touche 35,8 millions d’euros par an, soit plus que Neymar et Cristiano Ronaldo. Sur la dernière marche du podium, on retrouve le flop brésilien Coutinho, qui gagne la coquette somme de 24,4 millions d’euros par an. Ajouté aux 120 millions d’euros de son transfert en provenance de Liverpool, Coutinho a coûté plus de 200 millions d’euros au club depuis son arrivée en Catalogne.

Mais ce n’est pas tout, puisque d’autres documents prouvent que Josep Maria Bartomeu s’est servi du prêt accordé par la banque américaine Goldman Sachs pour la rénovation du Camp Nou afin de payer les salaires de ses joueurs. Pas étonnant qu’aujourd’hui, Joan Laporta n’ait plus les fonds suffisants pour terminer la construction du nouveau stade. Pas étonnant non plus que Lionel Messi ait demandé à quitter le club l’été dernier…