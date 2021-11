Sergi Barjuan ne va pas rester encore plus longtemps sur le banc du FC Barcelone. En intérim, il va devoir quitter son poste pour laisser la place à Xavi Hernandez.

Entraîneur d’Al Sadd, l’ancien milieu de terrain espagnol du club catalan va prendre la suite et compte bien relever le défi après un début de saison hyper compliqué de la part du club de Liga. Et Xavi ne vient pas pour faire de la figuration avec déjà des demandes bien particulières. D’après les informations de « Sport », il souhaite que les services médicaux du club soient restructurés. Ensuite, il envisage de ramener près de sept membres de son staff actuel. Son frère Oscar Hernandez et Sergio Alegre ses deux adjoints.

Ivan Torres, préparateur physique, et Carlos Nogueira, physiothérapeute sont aussi dans la liste. David Prats, Toni Lobo et Sergio Garcia, tous recruteurs, arriveraient aussi dans les valises de Xavi. Le futur coach du Barça évoque aussi le terrain et il voudrait recruter un ailier dès le mercato hivernal et pourquoi pas Raheem Sterling. Il compte aussi sur le retour d’Ousmane Dembélé qui vient tout juste de se blesser à nouveau…