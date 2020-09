Après une mauvaise saison avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann (29 ans) va devoir se reprendre pour conserver sa place en équipe de France. Didier Deschamps ne s’inquiète pas.

“A aucun moment je ne peux m’imaginer qu’Antoine va perdre de l’influence en équipe de France, sous prétexte qu’il a été moins efficace la saison passée avec le Barça. Après, il est dépendant des autres, d’un système et de la façon dont on l’utilise. Il ne fait pas la différence tout seul”, a indiqué le sélectionneur des Bleus.

Avant de poursuivre : “A l’Atlético, l’équipe jouait pour lui, il était dans un certain confort et son poids était considérable. Il a fait un choix et à Barcelone, ça s’est avéré plus compliqué, on en a parlé ensemble (…) En tout cas, avec moi, tout est clair. Il sait dans quel rôle et dans quelle zone je le fais jouer. Et il sait très bien qu’à chaque fois, je le mets dans les meilleures dispositions, peu importe le système de jeu. Je n’ai donc aucun souci.”