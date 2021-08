Pour se sauver sur le plan économique, le Barça prévoit notamment une grosse baisse de salaire des deux stars Antoine Griezmann et Philippe Coutinho.

Le FC Barcelone n’a plus l’intention de rigoler avec ses finances. Déjà obligé de laisser filer Lionel Messi au Paris Saint-Germain cet été, le club catalan a bien l’intention de réduire drastiquement les salaires de ses joueurs pour entrer dans les clous du nouveau règlement de la Liga. D’après les informations du média catalan Sport.es, le Barça aurait déjà trouvé un accord avec certains cadres pour réduire leur salaire sur la saison à venir. Les nouveaux capitaines de l’équipe : Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba ou encore Sergi Roberto en feraient partie.

Mais en plus des quatre espagnols, le nouveau président du club Joan Laporta va s’attaquer aux deux membres les mieux payés de l’effectif depuis le départ de Messi : Antoine Griezmann et Philippe Coutinho. Un temps annoncé sur le départ, le Français et son énorme salaire (plus de 30 M€ par an) devraient finalement rester en Espagne cette saison. La situation de Coutinho est également délicate car aucun club ne souhaite acquérir le Brésilien avec la totalité de son salaire. Le Barça prévoit donc de réduire de plusieurs millions d’euros ses émoluments avant de le proposer en prêt aux clubs intéressés.

Mais ce n’est pas tout, car le média catalan explique qu’absolument tous les contrats seront revus car la situation économique du club ne permet pas de continuer à payer les salaires actuels des joueurs. En fait, l’objectif du nouveau conseil d’administration de Laporta est de créer une échelle salariale beaucoup plus logique, loin des caprices accordés sous l’ère Bartomeu.