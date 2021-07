Auteur d’un très bon Euro 2020 avec l’Allemagne, Robin Gosens évoque son avenir, lui qui possède une très belle cote en Italie depuis sa belle saison avec l’Atalanta Bergame.

Dans une interview sur « Sport1 », le joueur allemand est revenu sur son avenir et explique qu’il n’est pour le moment pas en mesure d’apporter plus de réponses. « Nous allons jeter un œil maintenant (aux différentes offres). Déjà pendant l’Euro, j’ai dit à mon père (qui est aussi son conseiller, NDLR) qu’il devrait simplement me laisser seul avec le sujet. Maintenant, je suis de retour à la maison, je vais parler avec lui et voir si quelque chose est au programme. Je ne mens pas quand je dis que je n’en sais rien pour le moment. Je me concentrais entièrement sur l’Euro. Nous verrons bien ce qu’il va se passer, » a ainsi lancé le joueur défenseur de la DEA. Affaire à suivre, alors que son club réclame minimum 35 millions d’euros pour le vendre au mercato et que le Barça est sur le coup.