Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le FC Barcelone a dévoilé le nouveau Camp Nou, qui sera livré en 2025. Le club catalan, disposera d’une enceinte ultra moderne, d’une capacité de 105 000 places.

Le nouveau Camp Nou sera exceptionnel. Le FC Barcelone a présenté dans une vidéo ce que pourrait être son enceinte dans quelques années. Le toit sera par exemple doté de panneaux photovoltaïques. Un nouvel espace VIP, plus grand, susceptible d’accueillir davantage d’invités et de partenaires, sera construit entre les deuxième et troisième niveaux. La capacité sera portée de 99.000 à 105.000 places. Mais les socios disposeront de plus de confort, avec des sièges plus larges, et un meilleur abri à l’intérieur de l’enceinte en cas d’intempérie.