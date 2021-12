En pleine négociation de son futur contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé doit faire face à l’ultimatum de ses dirigeants.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone expire en juin 2022, Ousmane Dembélé n’est toujours pas parvenu à trouver un accord avec ses dirigeants. D’après les informations du média catalan Sport.es, l’ambiance est particulièrement tendue en coulisses et le club catalan fixe déjà un ultimatum au Français. Une nouvelle réunion, la dernière, sera organisée cette semaine pour enfin se mettre d’accord sur les termes du nouveau contrat d’Ousmane Dembélé.

Ce lundi, le journaliste Gerard Romero explique que le club catalan a augmenté sa dernière proposition d’un million d’euros, plus quelques bonus. Le nouveau bail de l’ancien Rennais s’élèverait désormais à 11 millions d’euros par an, bonus compris, pour un salaire fixe de sept millions d’euros. Et cette semaine, ce sera à prendre ou à laisser pour Dembélé. Le FC Barcelone a cédé à une partie des exigences du Français, mais ne compte pas descendre plus bas…