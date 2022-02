Étincelant hier soir avec le Barça, Ousmane Dembélé pourrait bien rester plus longtemps que prévu en Catalogne.

« Dans le football, tout change d’un jour à l’autre. S’il travaille bien, il peut être le meilleur du monde à son poste. Il faut qu’on l’encourage, c’est un grand professionnel ». Hier soir, Xavi est resté très évasif concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé. En conflit avec le club catalan cet hiver et écarté du groupe professionnel, alors que son contrat arrive à expiration en juin prochain, le Français a depuis retrouvé du temps de jeu. Face à l’Athletic Bilbao, l’ancien Rennais a encore démontré l’étendue de sa palette technique avec un but splendide et deux passes décisives pour conclure en beauté la victoire 4 à 0 du Barça.

Toujours aussi admiratif de son attaquant, Xavi l’a encore prouvé hier au Camp Nou avec une grosse accolade pour féliciter le festival de Dembélé sur son but. Le vestiaire du Barça aura également un rôle à jouer dans les prochains mois et les gestes amicaux de Gavi, Piqué ou encore Sergio Busquets sont bien là pour soutenir Ousmane Dembélé et l’inciter à rester au club selon le Sport. Le média catalan précise que l’idée de prolonger reste la priorité de l’ailier de 24 ans malgré l’intérêt de cadors européens comme Chelsea ou Manchester United. Affaire à suivre…