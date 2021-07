Plus en vue à l’infirmerie que dans l’effectif de Ronald Koeman, Samuel Umtiti n’a pas l’intention de quitter le FC Barcelone et d’abandonner son énorme salaire.

Le Barça a déjà dit à Samuel Umtiti et à son entourage qu’ils devaient chercher une équipe à la fin de la saison dernière. Mais comme l’été dernier, le Français semble avoir fait la sourde oreille et il n’a pas l’intention d’écouter les offres. Son argument est clair : il est sous contrat avec le club jusqu’en juin 2023. A l’époque, le Français a pu s’appuyer sur sa clause de départ, qui s’élevait à 60 millions d’euros, et une offre supposée de Manchester United pour s’offrir l’ancien Lyonnais. Il en a profité pour prolonger son contrat avec le Barça : une erreur qui commence à coûter cher aux Catalans.

Un contrat que le FC Barcelone souhaite à tout prix annuler, étant donné l’état de santé de Samuel Umtiti et ses problèmes persistants de genou. Pour faciliter son départ, le club a d’abord voulu baisser significativement son transfert. La raison officielle étant d’aider le Barça à faire face à la crise économique. Plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’Olympique Lyonnais, se sont d’ailleurs positionnés sur le dossier Umtiti. Mais son salaire étant toujours d’environ 12 millions d’euros par an, aucun club ne souhaite aligner ce montant. Pour le moment, le défenseur central de 27 ans ne veut pas entendre parler d’offres ou d’une éventuelle réduction des émoluments. Bref, un vrai casse-tête en perspective pour le Barça et son président Joan Laporta.