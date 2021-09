Un temps annoncé proche de Manchester City, Ansu Fati devrait finalement prolonger son contrat avec le FC Barcelone dans les prochaines semaines.

Bientôt de retour de blessure, Ansu Fati risque d’avoir un rôle primordial à jouer cette saison au FC Barcelone, largement affaibli par les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann. L’Espagnol de 18 ans, qui a récupéré le numéro 10 de la Pulga, devrait même signer un nouveau bail dans les prochaines semaines. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2022, Ansu Fati dispose d’une option de prolongation de deux saisons mais le club catalan préfère lui offre un nouveau contrat d’après les informations du Mundo Deportivo.

Jorge Mendes, l’agent du joueur, a mis une grosse pression sur les dirigeants Blaugrana en proposant cet été les services d’Ansu Fati à Manchester City. Heureusement, Pep Guardiola n’a pas voulu trahir son ancien club et Ansu Fati a rapidement défait sa valise. Dans les prochains mois, le FC Barcelone souhaite donc faire une offre de prolongation de contrat à son petit prodige pour le verrouiller sur le long terme et verser au passage une grosse prime au joueur et à son agent. De quoi satisfaire tout le monde dans ce dossier, devenu la nouvelle priorité du board catalan – avec la prolongation de son coéquipier Pedri.