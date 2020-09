Luis Suarez a participé à sa dernière conférence de presse sous le maillot du Barça avant de rejoindre sa nouvelle équipe : l’Atlético de Madrid. L’attaquant était en larmes au début de sa prise de parole.

“Je remercie le Club pour sa confiance depuis le début, malgré mon erreur en 2014. Je pars mais je suis fier de ce que j’ai accompli, des amis que je me suis fait durant toutes ces années. J’ai vécu un rêve et j’ai tout donné ici. Quand je suis arrivé au Barça, je n’imaginais pas que j’aurais inscrit autant de buts et disputé autant de matches. Je suis fier de pouvoir dire à mes enfants que j’ai joué avec le meilleur joueur de l’histoire”, a indiqué l’attaquant du Barça en conférence de presse.

Avant d’ajouter : “Je pars en gardant d’excellents souvenirs ici. Ma première Liga, ma première Ligue des Champions, tous mes buts… J’ai joué avec des joueurs que je ne voyais que sur la Playstation. Je remercie les supporteurs, qui m’ont soutenu durant tant d’années sur le terrain et en dehors. Je remercie aussi le staff, qui travaille au quotidien pour que nous ne manquions de rien.”