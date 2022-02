Joan Laporta, président du FC Barcelone, Eduard Romeu, vice-président économique et un avocat en droit pénal ont présenté ce matin les résultats de l’enquête du club sur la gestion de l’ancien président Josep Maria Bartomeu.

Les difficultés financières du Barça sont connues depuis un moment maintenant et elles semblent datées de l’ère Bartomeu en Catalogne. Joan Laporta dénonce les attitudes et les transactions réalisées par l’ancienne direction présidée par Bartomeu dans des propos retranscrits par Actualité Barça . »Notre board connait désormais la situation qu’on avait en mars. On a fait une enquête pour cela et des opérations très douteuses ont été détectées. Elles ont fait l’objet d’une enquête. Une agence a enquêté et a vu des paiements injustifiées, disproportionnées », indique le président du FC Barcelone. Eduard Romeu, le vice-président économique des Blaugranas enchérit : « En deux ans, on a perdu plus de 600M et seulement 135M à cause du COVID. Voilà la réalité du club lorsqu’on est arrivé ».

Le procès de Bartomeu ne s’arrête pas en si bon chemin. « En 7 ans, ils n’ont fait aucun investissement pour maintenir la qualité des installations. La masse salariale est clé, on était à un niveau de 40% supérieur à nos concurrents européens. C’était insoutenable. Grâce à notre travail, on a économisé 159M de masse salariale », ajoute le vice-président économique du FC Barcelone. Après que l’avocat pénal Jaume Campané ait énoncé toutes les effractions commises par l’ancienne direction, Laporta conclut : « Le Parquet déterminera qui est coupable, nous voulons que les faits soient clarifiés, nous ne pointons personne du doigt car nous ne sommes ni policiers ni juges, ce devrait être le Parquet qui détermine les auteurs. Dans l’intérêt du club, c’est ainsi qu’il faut agir ».