Un nouveau candidat à la présidence du Barça souhaite rapatrier Neymar en Catalogne.

Emili Rousaud vient d’officialiser sa candidature pour devenir le prochain président du FC Barcelone. L’ancien vice-président du club catalan a promis qu’il souhaite faire revenir Neymar en Catalogne. Pour rappel, le Brésilien est actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 et les négociations pour une prolongation de contrat pourraient débuter dans les prochains jours.

« L’équipe ‘Les meilleurs au Barça’ (son slogan de campagne, ndlr) et son directeur technique sont déjà en contact avec deux joueurs qui sont des mega-cracks mondiaux. Sur indication de mon directeur technique, à condition qu’il retire ses plaintes et fasse le tri dans son entourage, nous travaillons au retour de Neymar au Barça. En décembre, je pourrai annoncer le nom du second et il ne laissera personne indifférent », a indiqué l’ex-vice-président sur son site officiel.