Si le FC Barcelone va faire tapis pour obtenir la signature d’Erling Haaland la saison prochaine, un plan B existe avec la signature d’un défenseur central et d’un attaquant.

C’est la grande opération et l’obsession de Joan Laporta : signer Erling Haaland. L’attaquant norvégien c’est l’assurance d’avoir un des meilleurs attaquants du monde malgré son âge mais c’est aussi redevenir un club attrayant pour les plus grandes stars du football. Le Barça et son président en tête vont tout faire pour signer le buteur du Borussia Dortmund l’été prochain. Mais la concurrence est rude, les dirigeants catalans et Xavi ont donc déjà un plan B en cas d’échec.

Si Haaland ne signe par au Barça, le club voudrait signer un défenseur central et un attaquant de haut niveau. Sport.es indique que deux joueurs sont particulièrement appréciés par le staff sont : Alexander Isak pour l’attaque et Jules Koundé pour la défense. Le buteur suédois de la Real Sociedad est sous contrat avec le club basque jusqu’en 2026 et est estimé à 40M€. L’international français est lui engagé avec le FC Séville jusqu’en 2024 et est évalué à 60M€.