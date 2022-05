Dani Alves ne se cache pas : il veut continuer l’aventure avec le Barça. Le joueur catalan s’est confié sur son avenir dans une interview accordée au média espagnol Marca.

« Ce qui est certain, c’est que j’aimerais continuer parce qu’ici je suis chez moi, je suis dans le club et dans l’équipe pour lesquels j’ai dû me battre pendant cinq ans pour revenir. Et je pense que je peux continuer à leur apporter des choses, mais cela ne dépend pas de moi. Et je ne suis pas trop inquiet non plus. », a déclaré Dani Alves, ouvrant grand les portes à son club. « Si le Barça veut que je renouvelle mon contrat, j’en suis ravi. S’ils ne le font pas, merci beaucoup, et je continuerai à défendre ce club jusqu’à la mort. »