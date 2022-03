Malgré les bonnes prestations du Français, le Barça ne lui fera pas de nouvelle offre de prolongation de contrat cet été.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé a rapidement repris sa place dans le onze de Xavi après avoir été écarté de l’effectif professionnel cet hiver. Brillant contre l’Athletic Bilbao (4-0, 1 but et 2 passes décisives), le Français était titulaire ce dimanche à Elche (2-1). Toutefois son avenir au club reste incertain. D’après les informations de Mundo Deportivo, le Barça ne lui proposera pas de nouvelle offre de prolongation de contrat cet été. En effet, les dirigeants catalans estiment que leur dernière offre – refusée par Ousmane Dembélé et son agent cet hiver – est encore valide.

Les cartes sont donc entre les mains du joueur de 24 ans, dont le nom circule toujours en Angleterre. Reste à savoir si Dembélé acceptera finalement l’offre du Barça, qui comporte une belle augmentation de salaire, ou s’il cédera plutôt aux sirènes de la Premier League. Les Londoniens Tottenham et Chelsea, ainsi que le Paris Saint-Germain, surveillent de près la situation de l’ancien Rennais à en croire Mundo Deportivo. En Espagne, la rumeur selon laquelle Ousmane Dembélé a déjà un accord avec l’un de ces trois clubs court toujours.