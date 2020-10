Frenkie De Jong a évoqué son nouveau poste dans l’effectif du Barça.

Après une partie de la saison en tant que milieu relayeur l’année passée avec Quique Setién, Frenkie De Jong a baissé d’un cran avec Ronald Koeman pour retrouver son vrai poste. L’international néerlandais est heureux de ce choix effectué par le nouveau coach du Barça depuis le début de saison..

“Etant donné mon style de jeu, je veux recevoir le ballon tôt dans l’action et construire le jeu. Je pense que c’est plus mon profil, plutôt que d’attendre le ballon, de le recevoir plus haut et de moins le toucher. Je me sens plus à l’aise devant la défense que plus haut sur le terrain, mais je peux aussi jouer haut. Ce n’est pas si important pour moi, mais si je dois choisir, je préfère jouer parmi les deux milieux défensifs plutôt que meneur de jeu”, a indiqué le joueur sur le site de l’UEFA.