Première recrue de l’ère Xavi au FC Barcelone, Dani Alves ne devrait pas ruiner son ancien club.

Dani Alves rêvait de revenir au FC Barcelone et le Brésilien a tout fait pour que ce souhait se réalise. En effet, selon Sport.es, l’ancien latéral de Sao Paulo a accepté d’avoir le salaire fixe le plus bas de toute l’équipe. Le défenseur de 38 ans est conscient de la situation financière du club et c’est pourquoi son salaire est loin de celui qu’il percevait lors de son premier passage au club. Cependant, il pourrait gratter quelques bonus en fonction de ses buts et des performances de l’équipe à la fin de la saison. Dani Alves a également cédé sur la durée de son contrat. Le Brésilien voulait signer pour une année entière, jusqu’à la Coupe du monde au Qatar (novembre 2022), mais a finalement accepté un contrat qui prendra fin en juin 2022.

Dani Alves n’est pas le seul joueur de l’effectif actuel à être arrivé à Barcelone cette saison avec un salaire inférieur à celui qu’il percevait dans ses clubs précédents. Des joueurs comme Eric Garcia, Memphis Depay ou encore Sergio Agüero ont également accepté des contrats à prix cassé au Barça, avec certains bonus dans la balance.