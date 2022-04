Interrogé au micro de Mundo Deportivo, le latéral brésilien du FC Barcelone Dani Alves est revenu sur sa non sélection par Xavi sur la liste des joueurs inscrits pour disputer les phases finales de l’Europa League.

Le joueur d’expérience (38 ans) a confié avoir mal digéré cette non sélection qui l’avait vexé dans un premier temps, avant de finalement comprendre la décision de Xavi qui avait agi dans l’intérêt du club avec ce choix « Cela m’a dérangé d’être exclu de la liste de la Ligue Europa, mais je l’ai respecté. Les choses se font naturellement et vous connaissez la personne à côté de vous, tout est beaucoup plus facile. Je suis sûr que c’était aussi difficile pour Xavi que pour moi. Il me connaît et il sait ce que je peux apporter et comment je prends les choses. Pour moi, honnêtement, c’était un peu plus facile de m’intégrer que si cela m’était arrivé à d’autres étapes de ma carrière. Je suis venu pour aider. Si ça doit être comme ça, vas-y. Nous sommes tous dans le même bateau, essayant de reconstruire le Barça. Il sait qu’il m’a blessé, mais j’ai respecté la décision,» a déclaré Dani Alves.

Le latéral brésilien a également tenu a mettre en avant sa prise de maturité et son évolution au fil du temps, en concédant que la réaction qu’il a eu aujourd’hui n’aurait probablement pas été la même quelques années auparavant « Si Xavi m’avait fait ça à l’âge de 25 ans, on se serait peut-être battu… mais maintenant, nous sommes là pour aider le Barça et je sais que cela lui a fait mal de devoir prendre la décision de me laisser de côté, mais une décision devait être prise, la vie est pour les courageux et vous devez en assumer les conséquences. Je le savais déjà à cause du poste, des signatures, des buts que je cherchais… comment allais-je laisser de côté les gens qui marquent les buts ? Logiquement, le poste dont on pouvait se passer le plus était le mien », a précisé le défenseur barcelonais.