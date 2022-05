En fin de contrat avec le Barça au mois de juin, Dani Alves a bien l’intention de prolonger une saison supplémentaire.

De retour au FC Barcelone cette saison, Dani Alves rend de fiers services à Xavi pend la blessure de Sergiño Dest. Et à bientôt 39 ans, qu’il fêtera le 6 mai, le Brésilien n’a pas l’intention de perdre sa place. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, il se verrait bien prolonger d’un an à en croire les informations de Marca. Le média espagnol précise que les dirigeants catalans sont fans de son impact dans le vestiaire. Une prolongation de contrat d’un an devrait donc faire les affaires de tous les partis.