Aujourd’hui âgé de 38 ans, Dani Alves est de retour au FC Barcelone. Et l’ancien joueur du PSG de la Juventus et même du FC Barcelone est très heureux de revenir en Catalogne.

Sur ses propres réseaux sociaux, Dani Alves a laissé éclaté sa joie de retrouver le FC Barcelone : « Presque cinq ans à me battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si dur, mais je savais au fond de mon cœur et de mon âme que ce jour viendrait. (…) Je reviens à la maison d’où je ne suis jamais parti et comme je l’ai dit avant de partir, je suis l’un des vôtres, je ne sais pas combien de temps ce rêve va durer, mais qu’il dure pour toujours. À bientôt là où cela me passionne le plus, avec les mêmes émotions que lors de mes premiers pas et avec le même désir d’aider à reconstruire le meilleur club du monde. Je suis de retour à la maison ! »

Le joueur de 38 ans était libre de tout contrat et avait même déclaré ne vouloir signer nulle part avant 2022. À noter qu’il ne pourra jouer avec le Barça avant janvier 2022. Bonne nouvelle pour son nouvel entraîneur Xavi Hernandez.