Le FC Barcelone est décimé par les blessure et les cas de Covid-19, ce qui a contraint Xavi à convoquer un groupe très rajeuni pour affronter Majorque demain à 21h.

L’entraineur catalan a estimé en conférence de presse que cette rencontre devait être reportée. Et pour cause, de nombreux Blaugrana sont touchés par le Covid-19 : Ousmane Dembélé, Gavi, Dani Alves, Jordi Alba, Sergino Dest, Philippe Coutinho et Ez Abde. A ceux-là s’ajoutent les blessés : Memphis Depay, Pedri, Sergi Roberto et Ansu Fati. Mais aussi l’absence de Sergio Busquets qui est suspendu. Par conséquent, Xavi a convoqué un groupe très rajeuni. A noter, tout de même la présence des deux français : Clément Lenglet et Samuel Umtiti.

Le groupe du Barça :