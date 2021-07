Cloué au banc de touche du FC Barcelone cette saison, Philippe Coutinho rêve de faire son grand retour à Liverpool cet été.

Recruté par le FC Barcelone en 2018 contre près de 135 millions d’euros, Philippe Coutinho est très loin d’avoir justifié le montant record investi par le club catalan. Malgré un sursaut d’orgueil la saison dernière en prêt au Bayern Munich, le Brésilien n’a que rarement quitté le banc lors du dernier exercice sous les ordres de Ronald Koeman. En difficulté financière, les Blaugrana ont donc l’intention de séparer de lui cet été et de son salaire mirobolant, qui culmine à 24 millions d’euros par an.

Et d’après la presse britannique, Philippe Coutinho aurait la ferme intention de revenir à Liverpool la saison prochaine. Seul hic, Jürgen Klopp ne serait pas vraiment emballé par le profil du joueur et il serait plutôt en quête d’un milieu récupérateur pour pallier le départ de Georginio Wijnaldum, première recrue du PSG cet été. The Sun précise dans son édition du jour, que Coutinho a pourtant la cote en Premier League, mais du côté de Leicester. Les Foxes, qui se sont offert le Lillois Boubakary Soumaré cet après-midi, pourraient aligner plus de 30 millions d’euros cet été pour débarrasser le FC Barcelone de son énorme flop. Affaire à suivre…